Challenge Orange : les jeunes footballeurs de l’US Trilport au Parc des Princes

Orange continue de faire vivre toujours plus intensément la passion du football à de jeunes joueurs franciliens. Le 29 janvier, ce sont les footballeurs de l’US Trilport, âgés en 13 et 15 ans, qui ont participé à l’Orange Football Challenge à l’occasion de la rencontre de Ligue 1PSG-Reims (1-1) disputée au Parc des Princes, à Paris.

A la mi-temps de ce match, ils ont été opposés à leurs homologues essonniens de l’ACF Bondoufle sous les yeux de 45 000 spectateurs.

De beaux gestes techniques ont été salués par tout un stade. Malgré la défaite, ce moment restera inoubliable pour les jeunes footballeurs seine-et-marnais.

Fort de 22 ans d’existence, l’Orange Football Challenge connaît un vrai succès auprès des clubs amateurs de nombreuses régions et déjà rassemblé plus de 150 000 participants. Cette compétition par équipe, dédiée aux footballeurs et footballeuses de 13 à 15 ans, se déroule à la mi-temps des matchs de Ligue 1 à domicile des trois clubs dont Orange est partenaire (Paris Saint-Germain, Olympique lyonnais et Olympique de Marseille). Elle consiste à partir du rond central du terrain balle au pied et à marquer un but dans le délai le plus court possible, mais elle permet surtout aux jeunes franciliens de réaliser leur rêve en foulant la pelouse du Parc desPrinces, la plus belle du championnat.

Sensibilisation au numérique et à l’environnement

L’US Trilport, comme 39 autres clubs d’Île-de-France, bénéficie du soutien renforcé d’Orange à travers le programme Orange Football Amateur. Cet engagement local a vocation à favoriser la pratique dufootball associatif. Conscient de sa responsabilité sociétale, Orange accentue son soutien au football amateur via des dotations de matériels et l’accès à une éducation numérique responsable. Ainsi, en juin dernier, l’entreprise de télécommunication a lancé le programme Orange Digital Center à Saint-Ouen-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), une plateforme digitale pour s’informer et apprendre. Ce site sera prochainement assisté par des dispositifs nomades ou temporaires sur l’ensemble de la région parisienne.

Un challenge de collecte de mobiles a été également mis en place depuis quelques semaines. Ce programme pédagogique est destiné à attirer l’attention des plus jeunes sur les problématiques sociétales et environnementales.

