Cesson-Vert-Saint-Denis : Maison des Sports

Il sera utilisé par les établissements scolaires de Cesson et Vert-Saint-Denis (collège Jean-Vilar et lycée Sophia Delaunay) ainsi que par les associations sportives des deux communes (particulièrement actives : plus du tiers des habitants sont licenciés). Il comprendra une grande salle polyvalente de 320 m2 (danse, escrime, gymnastique, tennis de table…) ainsi qu’une salle de 60 m2 destinée aux associations sportives. Le coût du projet atteint 2,7 millions d’euros, financés par le Syndicat intercommunal des sports, la Fédération française de football, le Conseil régional et le Conseil général. L’inauguration est prévue au second semestre de l’année prochaine.