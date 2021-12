Cesson : une manifestation contre le cirque Zavatta

« La captivité est incompatible avec les besoins des animaux ». C'est ce qu'estiment les membres de l'association PAZ qui manifesteront le dimanche 12 septembre, à partir de 15 h 30, devant le cirque dirigé par Lydia Zavatta et comptant notamment des fauves et des zèbres. Une façon de mettre en avant la proposition de loi visant l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques, adoptée par l'Assemblée nationale en janvier dernier, et qui sera examinée par le Sénat le 22 septembre prochain. L'association, fondée en 2017, demande également à la mairie de Cesson de s'engager contre la présence des animaux sauvages dans les cirques (comme l'ont fait déjà de nombreuses municipalités en France) et de faire respecter le code de l'environnement vis-à-vis des affiches collées sur le mobilier urbain.