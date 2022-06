Cesson se convertit au développement durable

Le plan local de développement durable (PLDD) de la ville de Cesson est le fruit d’une réflexion collective pour imaginer la ville de demain. Le lancement des actions va être étalé jusqu’en 2032, mais la majorité d’entre elles seront concrétisées dans les quatre prochaines années.

Avec ses nombreux espaces verts et prairies entretenues (38 ha), ainsi que ses bois et forêts (165 ha), la Mairie de Cesson a décidé de donner la priorité à l’environnement et à la diversité. Ces espaces naturels sont les garants du maintien de la qualité de vie et des atouts majeurs, pour faire face aux défis écologiques. Même si l’urbanisation croissante est inévitable au regard de la crise du logement en Île-de-France, la démarche municipale est d’éviter l’extension de la ville et de favoriser la densification du cœur urbain en conservant au maximum le patrimoine naturel. La gestion différenciée des espaces verts et la réhabilitation du parc urbain ont ainsi permis de favoriser la diversité des espèces (80 espèces végétales recensées sur la Plaine du moulin à vent et 130 dans le parc urbain). Aujourd’hui, de nombreux insectes et oiseaux sont observés, grâce à l’amélioration de l’entretien de ces espaces.

Au total, l’élaboration de ce PLDD a permis de définir 80 actions. Parmi celles-ci, on peut en ressortir quelques-unes : développement d’une flore mellifère, afin d’augmenter la population d’abeilles, protection de la migration des batraciens, création d’un troisième site d’écopâturage, installation de nichoirs, lancement d’une campagne de stérilisation des chats errants, aménagement du Bois des saints-pères

(19,5 ha), plantation d’arbres fruitiers et de haies gourmandes, édition d’un guide écocitoyen, organisation d’une journée annuelle du développement durable et création d’un permis de végétaliser et d’un îlot de fraîcheur pendant les périodes de forte chaleur.

« Nous avons effectué un gros travail de consultations durant un an. L’objectif était de mettre en cohérence nos actions dans un domaine qui est très dense. Elles sont toutes réalistes et réalisables », conclut Charlyne Péculier, maire adjointe chargée notamment du développement durable.