Cesson : première institution pour jeunes malades d'Alzheimer

Après plus de dix ans de batailles administratives et de rebondissements, la résidence « Le Chemin » vient d’être inaugurée en grande pompe. De fait, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, s’est déplacée le 28 mai dernier, accompagnée de Ségolène Neuville, secrétaire d’Etat chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion, au foyer d’accueil médicalisé de Cesson ouvert par l’AEDE (association des établissement du domaine Emmanuel) en partenariat avec l’association « Espoir Alzheimer ».

Marisol Touraine, ministre de la santé, à l'inauguration de la résidence "Le Chemin"

Cet établissement pionnier peut accueillir 50 malades de moins de 60 ans atteints par la maladie d’Alzheimer, jusqu'ici souvent aiguillés au mieux vers des maisons de retraite, au pire vers un hôpital psychiatrique. Pour la première fois en France, les personnes touchées par cette affection bien spécifique - magnifiquement interprétée par Julianne Moore (Oscar de la meilleure actrice) dans le film Still Alice - peuvent bénéficier d’un accompagnement adapté.