Cesson, Petite chronique d'un village briard

Résultat de plus de vingt années de fréquentation des Archives départementales, municipales et paroissiales, « Cesson naguère » fait naturellement une grande part à la mémoire des Anciens de notre Cité, aujourd’hui presque tous disparus : sans leur accueil attentif et généreux, nombre de ces récits pris sur le vif seraient tombés dans l’oubli – qu’ils soient, une fois de plus, remerciés. Nos remerciements vont aussi à tous ceux qui, par leurs prêts de photos ou de documents d’époque, nous ont permis d’illustrer ces récits en 200 illustrations.



Ouvrage disponible à la Maison Presse "Syren Systeme" 16, rue Saint-Etienne à Melun

Tél. : 01 64 10 47 00 ou par correspondance (franco de port)