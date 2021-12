Cesson : Foyer d'accueil médicalisé

Cet établissement, qui emploiera plus de 50 personnes, ouvrira ses portes fin 2014. Il sera équipé de 42 chambres divisées en six espaces de vie de sept chambres chacun et d’un accueil ambulatoire de cinq places. Les résidents bénéficieront d’un espace de balnéothérapie, d’une salle de kinésithérapie, d’un atelier informatique, d’une bibliothèque ainsi que d’une salle de gymnastique. Les espaces verts seront implantés tout autour des différents espaces de vie, sur une superficie totale de plus de 6 500 m2. Le maître d’œuvre de ce chantier est l’EPA Sénart et l’AEDE (Association des établissements du domaine Emmanuel) gérera ce foyer. Les frais d’hébergement seront pris en charge par les Conseils généraux des départements d’origine des patients, la priorité étant donnée aux Seine-et-Marnais. Les dossiers, dont les délais d’instruction peuvent dépasser un an, doivent être demandés à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, 16 rue de l’Aluminium, 77176 Savigny-le-Temple. Renseignements au 01 64 19 11 40 (de 9h à 18h du lundi au vendredi) ou contact@mdph77.fr .