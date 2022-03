Cesson accueille la Foir’Fouille

Ce nouveau magasin a ouvert ses portes le 2 mars au sein du centre commercial Woodshop Bois Sénart, à Cesson. Avec 3 000 m2 et plus de 18 000 produits disponibles, il est le plus important d’Île-de-France. Après le magasin de Dammarie-les-Lys, l’enseigne, spécialisée dans l’aménagement extérieur, la décoration et l’art de la table, poursuit son implantation en Seine-et-Marne. Le magasin, qui réunira à terme une trentaine de salariés, est toujours en phase de recrutement.

