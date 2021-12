CESE : Patrick Bernasconi aux affaires

A cette occasion, le président de la République a rappelé sa volonté de « voir le CESE jouer un rôle accru dans le débat démocratique, à travers un dialogue renforcé avec le Parlement et les Pouvoirs publics ». Cette rencontre répondait à la volonté de Patrick Bernasconi (photo ci-contre) « de réhabiliter le CESE, au cœur des institutions et de la société françaises ». Selon lui, « le président de la République partage la vision que porte le CESE renouvelé : notre assemblée doit jouer pleinement son rôle dans le nécessaire renouveau démocratique de notre pays. Les conseillers du CESE sont déjà mobilisés pour incarner cette ambition collective et inscrire nos travaux dans une dynamique positive, celle de la France qui s’engage. »

Parallèlement, le président du CESE a initié, avec les présidents de groupes et de formations de travail du conseil, une réflexion sur deux axes majeurs : l’amélioration de la gouvernance et les priorités stratégiques du Conseil pour la mandature actuelle.