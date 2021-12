Ces lycéens ont promu leur futur métier

Une vingtaine d'élèves du Campus scolaire Georges Cormier de Coulommiers de la filière MMCM (Maintenance des matériels de construction et de manutention) a participé dernièrement à un atelier de graff d'un engin de construction, animé par le street artist Doudou1. Ils se sont mobilisés pour valoriser les attraits de leur filière aux yeux du grand public, et plus particulièrement auprès des jeunes, des personnes en réinsertion ou reconversion professionnelle et des Pouvoirs publics.

En effet, les entreprises et les écoles de cette filière peinent à recruter, alors que 1500 postes de techniciens de maintenance des matériels de construction et de manutention sont à pourvoir en France.

Cette opération est menée dans le cadre du programme 3MTPM (Métiers de la maintenance des matériels de travaux publics et de manutention) créé par trois organisations professionnelles (Cisma, DLR, Seimat) qui regroupent les acteurs

« fabrication - distribution - location » de la filière des matériels de construction et de manutention.

L'action était encadrée par l'association éducative Ariana qui a pour vocation de promouvoir l'insertion sociale et civique des jeunes notamment en complément du temps scolaire avec son opération Mix'Art.