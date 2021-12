Certi-Process, l'environnement en ligne de mire

La certification intéresse aujourd'hui les organismes et structures de toutes tailles, publiques ou privées, toutes activités et tous secteurs confondus. Qu'apporte ces certifications aux entreprises ?

Tout d'abord une preuve de qualité. Comme le précise Célia Roxo, « elles permettent à l'entreprise d'accéder à de nouveaux marchés, notamment via les appels d'offres ».

La démarche de certification commence, en interne, par un audit d'état des lieux, pour lequel Certi-Process peut intervenir. Il permet de voir où en est l'entreprise dans le domaine concerné.

À partir de cet audit, Célia Roxo propose un accompagnement à moyen ou long terme, selon les ressources humaines – responsable qualité ou QSE, avec ou sans besoin de formation, et les ressources financières dédiées à cette mission.

Cet accompagnement – généralement de trois à 18 moins – permet l'adaptation de la structure au référentiel de la norme. De son côté, les organismes de certification, comme l'Afnor, exigent que l'entreprise ait une maturité d'au moins quatre mois avant de passer l'audit de certification.

L'environnement en première ligne

Concernant spécifiquement la démarche écologique, la certification permet à l'entreprise de mieux appréhender ses impacts environnementaux, en garantissant également le respect de la réglementation. Comme le souligne l'animatrice de Certi Process, « Sur l'environnement, nous vérifions que nous avançons dans une logique de développement durable, à travers une plus grande maîtrise de l'énergie, l'optimisation de la gestion des déchets, la limitation des rejets... La certification permet d'avoir une vision globale de l'ensemble de ces critères. »

Informations sur www.certi-process.fr