Cérémonie du drapeau pour les Compagnons du Devoir à Champs-sur-Marne

Bertrand Goujon, président de Résidences sociales de France, Bruno Rousseau, directeur général de Résidences sociales de France, Didier Merzeau, conseiller des Compagnons du Devoir et du Tour de France, ont également assisté à l'événement. Toutes ces personnalités ont exprimé leur soutien aux Compagnons du Devoir.

Cette Maison des Compagnons du Devoir et du Tour de France va voir le jour sur un terrain de quelque 2 000 m2, cédé par l'Epamarne. Elle sera composée de 69 logements et d'un plateau technique équipé.



Les Compagnons du Devoir, implantés depuis 1950 à Paris et depuis 1990 en Seine-Saint-Denis, mesurent depuis les dix dernières années que le potentiel de développement d'emploi de jeunes alternants dans les entreprises nord-franciliennes est important et que le besoin de créer un nouveau pôle de formation est majeur.

L'implantation de la grande école des hommes de métier en compagnonnage et de la Maison des Compagnons du Devoir de Champs-sur-Marne, sera adaptée aux modes de vie des jeunes compagnons du XXIe siècle. Largement ouverte au public, elle permettra la rencontre, l'échange et la recherche. Selon ses concepteurs, « la qualité première du projet et de permettre à tout instant et à toute personne qui entrera dans les lieux de rencontrer le Compagnonnage et les métiers dans leur diversité la plus large et la plus moderne possible ».