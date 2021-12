Centres de vaccination : les sites des hôpitaux de Meaux et Melun sont ouverts

C'est le cas notamment en Seine-et-Marne. Pour l'instant, seules certaines catégories de la population peuvent se faire vacciner. Il s'agit des professionnels de santé de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités, des aides à domicile de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités intervenant auprès de personnes âgées et handicapées vulnérables, des sapeurs-pompiers de plus de 50 ans ou ayant des comorbidités, des personnes âgées séjournant en Ehpad, en unités de soins de longue durée (USLD), dans les établissements de santé, hébergées en résidence autonomie et en résidence services et petites unités de vie et enfin, des personnes en situation de handicap vulnérables hébergées en maisons d'accueil spécialisées.

Les centres de vaccination du Grand hôpital de l'est francilien (GHEF), à Meaux et à Jossigny, ainsi que celui du Groupe hospitalier sud Île-de-France (GHSIF), à Melun, sont ouverts. Rendez-vous obligatoire.

www.ghef.fr/vaccinlib et www.keldoc.com/depistage/melun-77000/depistage-covid-19. Tél. : 01 81 74 27 00.