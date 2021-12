Cély-en-Bière : Opération de mécénat

De nombreuses personnalités étaient présentes, dont Lionel Walker, vice-président du Conseil général, et président de Seine-et-Marne Tourisme, Jean-Robert Jacquemard, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, Gérard Eude, vice-président du Conseil général et président de Seine-et-Marne Développement, ainsi que Bernard Delamotte, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine. L'objectif de cet événement était de sensibiliser les acteurs économiques du territoire aux actions de mécénat dédiées à la sauvegarde du patrimoine. Cette manifestation a permis de présenter des projets concrets en matière de patrimoine à réhabiliter et nécessitant du mécénat d'entreprises, d'exposer les avantages fiscaux de cette démarche et de faire connaître aux chefs d'entreprises les actions de la Fondation du Patrimoine. Cet événement sportif avait pour but d’être un lieu de rencontres et d’échanges entre les différents acteurs économiques des départements de la Seine-et-Marne et de l’Essonne. Considérées comme de véritables leviers de développement économique pour la France, le tourisme et le patrimoine constituaient le thème principal de cette journée.

Cet événement a été l’occasion de : présenter des projets de patrimoine à réhabiliter et nécessitant une levée de fonds ; exposer les avantages fiscaux de cette démarche ; faire connaître aux chefs d’entreprises la Fondation du Patrimoine ainsi que les actions que mène cette dernière sur le territoire seine-et-marnais. Lors de ce trophée, les chefs d’entreprises, conviés pour l’occasion, ont pu golfer, mais également retrouver sur le parcours différentes fiches dédiées au patrimoine qui leur ont fait découvrir la richesse des monuments du territoire seine-et-marnais qui nécessitent du mécénat.