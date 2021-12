Celui qui tombe, du cirque moderne à couper le souffle

Pour le premier show de cette saison, il fallait du grand, du beau, du fort, des yeux brillants et des souffles coupés. Imaginez un plancher suspendu, mouvant selon ses propres règles : balançoire improbable, trapèze, plan incliné, montagnemuraille à dévaler, tourniquet… Cette machine foraine entraîne dans sa course folle six petits brins d’humanité, trois garçons – trois filles, pour lesquels on rit et on tremble. Nous serons alors tout proches d’eux, au plus près du risque, avec eux, à glisser, à se laisser porter, ramasser, rouler… Du cirque vertigineux.