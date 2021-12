Céleste obtient de nouveau le label d'Entreprise numérique responsable

Décerné par l'association France IT, qui fédère 14 clusters numériques en France, ce label vise à valoriser les bonnes pratiques du numérique et à accroître leurs performances. Il s'agit de vérifier, à partir d'un référentiel, que l'entreprise intègre volontairement dans son activité des préoccupations éthiques, sociales et environnementales.

« L'obtention de ce label est une preuve de plus que nous nous engageons pour l'avenir », a souligné Nicolas Aubé, président de Céleste, précisant que la RSE a été intégrée de longue date dans l'entreprise. « Certains de nos services participent d'ailleurs à la transition numérique des entreprises. L'installation de fibre optique, par exemple, constituée de verre plus léger et facile à installer, permet d'accompagner les besoins croissants de communication et de connexions. Notre Datacenter Marilyn, avec son architecture verticale, permet à nos clients de réduire leurs consommations énergétiques, dans des baies normalement gourmandes en électricité ».

Mais l'aspect de responsabilité touche aussi les convictions managériales de Céleste. L'entreprise a en effet développé une charte éthique afin « de lutter contre la corruption, de favoriser une relation cliente saine pour une qualité de service élevée ainsi qu'un environnement de travail favorable à l'exercice des fonctions de chacun ».