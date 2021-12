Célébrations des 100 ans du Medef Seine-et-Marne (1/2)

C'est au Château de Malassise à Mormant que le Medef Seine-et-Marne a accueilli ses adhérents pour une assemblée générale suivie d'un convivial déjeuner réseau permettant aux membres de se retrouver avant le programme chargé de l'après-midi, centré autour de la première édition de la « scène éco ». En effet, la dynamique équipe du Medef 77 avait convié dans un premier temps les dirigeants du SDIS 77 (Service départemental d'incendie et secours) à monter sur scène en vue de la signature d'un partenariat. Accueillie par Jean-Marc Sereni, l'équipe a pu présenter missions quotidiennes, à savoir organiser le secours volontaire des pompiers bénévoles du territoire, et expliquer ainsi l'objet du partenariat. Le Medef souhaite par le biais de ses membres soutenir l'employabilité des pompiers volontaires et faire avancer la gestion du risque au sein des entreprises qui les emploieront. La France compte 140 000 pompiers professionnels et 195 000 pompiers volontaires qui permettent une couverture efficace en matière de sécurité incendie.

Après cette présentation, Pierre Brageu, président du Medef 78, fut invité sur scène, suivi de Christophe Chauvet, PDG du groupe d'ingénierie melunais Elcimaï, qui a vu passer son effectif entre 1992 et aujourd'hui de trois à 400 personnes, avec 70 millions d'euros de chiffre d'affaires et une expertise reconnue sur la transformation numérique, la gestion de l'environnement et les “usines du futur“.

Après une intervention de Jérôme Guyard lors de laquelle le vice-président de Seine-et-Marne attractivité a pu évoquer les thématiques de la formation, la globalisation, l'innovation et les complexités règlementaires auxquelles les entrepreneurs font face, les participants ont pu assister à la conférence du paléonanthropologue Pascal Picq, membre du collège de France et éloquent orateur qui a ravi l'assemblée avec son humour et sa thématique inattendue : le Medef face à Darwin. Pendant plus d'une heure, furent abordées la co-évolution, l'empreinte écologique des hommes (multipliée par 300 au cours des derniers siècles), la sélection des gènes, les moyens de production et l'innovation : « changer le monde avant qu'il ne vous y force ».

Une après-midi haute en couleur clôturée par des échanges extrêmement qualitatifs lors de la table-ronde sur le développement territorial, animée par le journaliste Stéphane Courgeon, en présence de Franck Margain, conseiller régional d'Ile-de-France et président de Paris Région Entreprises, Aude Debreil, Directrice Générale de l'EPA Sénart, Christophe Giral, directeur de l'immobilier, Eurodisney, et Loïc Gauthier, président d'EOZ.

Ensuite, place fut faite aux célébrations pures qui eurent lieu au Château de Vivier à Fontenay-Tresigny.