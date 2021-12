Cegid On Air 2014 : le rendez-vous des experts comptables

Cegid compte plus de 7 000 cabinets d’expertise comptable clients, dont 1 100 en mode SaaS. Cette nouvelle édition du Gecid On Air offre aux professionnels de l’expertise comptable de vraies opportunités d’échanges avec les équipes Cegid et leurs confrères, et permet la présentation des dernières innovations. Lors de cet événement, Cegid a convié Xerfi Précepta, spécialiste des analyses sectorielles, qui présente les dernières tendances de l’évolution du marché de la Profession Comptable. Un regard particulier est porté sur les évolutions démographiques, économiques et du numérique qui impactent la Profession.