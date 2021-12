CCI : Tout savoir sur ISO 9001

Depuis la dernière révision importante de la norme ISO 9001 en 2000, les pratiques de management ont considérablement changé et le contexte économique des entreprises est devenu infiniment plus complexe. La nouvelle version de la norme de management la plus utilisée dans le monde intègre donc ces enjeux avec pour double objectif de continuer à aider les entreprises à mieux anticiper les besoins de leur marché et de leur permettre de gagner en performance ! Parmi les évolutions déjà actées, l’ISO 9001 version 2015 incite notamment les entreprises à identifier les risques et les opportunités, à adapter la démarche qualité à la stratégie de l’organisation et à maîtriser l’intégralité de la chaîne de valeur. La nouvelle structure de la norme, dite « universelle », sera par ailleurs un formidable accélérateur pour intégrer d’autres systèmes de management complémentaires à l’instar de l’ISO 14001. De nouveaux concepts apparaissent également, tels que le management des connaissances et la notion de performance. Au programme : Pourquoi réviser l’ISO 9001 et avec quels objectifs d’amélioration de la qualité et de la compétitivité ? Quels sont les impacts des évolutions sur la fonction Qualité ? Quelles sont les principales évolutions attendues dans la nouvelle version et quels sont les bénéfices associés pour les entreprises ? Quelles sont les nouvelles bonnes pratiques à intégrer pour améliorer l’efficacité de son système de management de la Qualité ? Comment cette évolution va-t-elle faciliter les synergies avec les autres référentiels ? La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire par mail sur celine.meunier@seineetmarne.cci.fr . Renseignements au 01 74 60 51 00.