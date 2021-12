CCI : Semaine de l'Industrie

Organisée chaque année depuis 2011, la Semaine Nationale de l'Industrie a pour vocation de faire découvrir au grand public les métiers et les emplois du secteur. Lors de l'édition 2013, plus de 1 000 visiteurs ont participé aux nombreuses manifestations proposées sur l'ensemble du département par la CCI Seine-et-Marne et ses partenaires. Voici les grandes lignes du programme :

Conférence d’ouverture organisée par le Medef 77, l’Uimm, Seine-et-Marne Développement et la CCI 77Seine-et-Marne sur le thème « Dynamiser sa croissance par l’approche des filières industrielles », le lundi 7 avril à 17h30 à Serris.

Espaces recrutement « Spécial Industrie » le lundi 7 avril de 14h à 18, à Melun (Maison de l’Emploi de Melun Val de Seine) et Émerainville (Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne) avec des animations spéciales « Métiers de l’Industrie », organisées par Pôle Emploi, en partenariat avec la Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne : diffusion d’offres d’emplois, entretiens, conseils CV…

Interventions de chefs d’entreprises industrielles dans des classes, du 7 au 12 avril dans tout le département afin de présenter aux jeunes leurs métiers et les réalités d’une entreprise industrielle du territoire seine-et-marnais.

Visite d’entreprises industrielles du 7 au 11 avril, dans tout le département : plus de 25 entreprises, représentatives des activités industrielles et des territoires de Seine-et-Marne, ouvrent leurs portes au public.

Découverte des métiers de l’industrie le jeudi10 avril de 9h à 17h à Émerainville (Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne) : découverte des métiers liés à la plasturgie, à la mécanique, à la robotique à travers des échanges avec des professionnels et des conférences.

Parmi les nouveautés 2014 figurent une opération « Entreprises en recrutement » le samedi 12 avril en matinée dan tout le département, une exposition itinérante « Tout savoir sur l’Industrie en Seine-et-Marne, du 7 au 11 avril à Émerainville (Place des Métiers/Cité des Métiers de Seine-et-Marne), avec itinérance possible tout au long de l’année sur d’autres sites du département et la découverte des métiers de l’aéronautique le mardi 8 avril de 9h à 17h au Musée Aéronautique et Spatial Snecma/Safran à Réau avec un espace-conférence animé par Air Emploi (vision panoramique du secteur, des métiers et des formations), un espace « pro » (rencontres avec des professionnels de Snecma-Safran), des entreprises (LEM, Le Piston Français), le CFAI , l’ICAM, un pôle avec des vidéos, des fiches métiers, un serious game, un espace « visite musée ».

La CCI 77

La vocation de la CCI Seine-et-Marne est d'accompagner l’entreprise quels que soient sa taille et le secteur d'activité auquel elle appartient, dans toutes les étapes de son développement. Issue du rapprochement, le 15 décembre 2004, des CCI de Meaux et de Melun, la CCI Seine-et-Marne siège à Serris/Val d'Europe (Marne-la-Vallée), au cœur du centre de gravité économique de son département. Elle porte un projet territorial pour un grand département (la Seine-et-Marne représente la moitié de la surface de l'Île-de-France et un dixième de la population francilienne), jeune et dynamique, au potentiel de développement important. La CCI Seine-et-Marne fait partie du cercle des dix plus grands établissements consulaires de France.