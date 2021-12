CCI : Rencontres d'affaires du Grand Roissy

Baptisée « Rencontres d’affaires du Grand Roissy » et organisée par Aéroports de Paris et les CCI du 77, du 93 et du 95, cette journée se déroulera à l’Université du Service – rue de Copenhague – Bât. 60.30 « Aéronef » – Aéroport Paris-Charles de Gaulle. Au programme : une table ronde sur le thème « Relations Fournisseur Responsables : créer du lien durable entre PME et grands comptes » et un speed meeting au cours duquel les PME se présenteront aux acheteurs des grands comptes du territoire du Grand Roissy. Les entreprises peuvent s’inscrire sur www.b2match.eu/ragr2014 .

L’attractivité et le dynamisme du Grand Roissy reposent sur des équipements tels que l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle (1er hub de fret en Europe) et le Parc International des Expositions Paris-Nord-Villepinte. D’ici 2025, plus de 6 milliards d’euros seront investis par des acteurs privés dans ce territoire, ce qui représente 100 000 créations d’emplois. Ces rencontres sont très appréciées par les dirigeants d’entreprise, leur permettant de valoriser leur activité, de développer leur chiffre d’affaires et d’élargir leur réseau professionnel.