CCI : Programme Innov 77

Ce programme est piloté par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne et Seine-et-Marne Développement. Il a pour objectif de : stimuler l'innovation et détecter des potentiels dans les entreprises ; faire émerger des projets innovants ; accompagner le chef d'entreprise jusqu'à la phase de commercialisation de son innovation ; ouvrir vers l'innovation collaborative (pôles de compétitivité). Dans le cadre de ce programme, les partenaires organisent « Les Journées Innovation & Territoires » le 22 novembre 2014 à Noisiel ainsi qu’une convention d’affaires le 27 novembre à Serris.