CCI : Forum Europe - Big Data

Intitulé « Usage et enjeux de transformation », il va traiter de la criticité de la data pour les grands groupes et les PME. Les participants pourront découvrir des solutions innovantes et participer aux ateliers techniques pour connaître les enjeux réglementaires, les programmes de financement européens et la recherche de partenaires en Europe. Voici le programme de ce forum. Des conférences : Big Data : enjeu national et européen ; les « Barbares » et risques de désintermédiation par la Data ; les enjeux de la structuration de l’écosystème français. Des tables rondes Grands Groupes : médias télécoms et transports, banques assurances et services ; « criticité de la Data, nouveaux services et enjeux de transformation numérique ». Des pitchs de start-up. Un cocktail networking. Des ateliers pratiques : Big Data et protections des données ; Big Data et financements – investissements d’avenir et horizon 2020 ; Big Data et droit des contrats ; Big Data et recherche de partenaires. Inscription au plus tard le lundi 12 mai à l’attention de Mojca Delanglez : par courrier à CCI Paris Ile-de-France/DGAAIE /CIE - 2 rue de Viarmes 75040 Paris cedex 01, par télécopie au 01 55 65 73 06, par courriel sur europeccip@pic2europe.fr, ou directement en ligne sur Forum-Europe. Participation sans frais. Lieu : Chambre de commerce et d’industrie de la région Paris Ile-de-France (2 rue Viarmes, Paris 1er).