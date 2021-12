CCI : Des entrepreneurs récompensés

La CCI 77 a remis, le 12 mai dernier, ses 10e Trophées du Commerce, des Services et du Tourisme, à dix entreprises de tout le département. Voici le palmarès : trophée « Tourisme et Loisirs » pour Damien et Pierre Chevron (Hôtel La Pépinière à Châtenay-sur-Seine ; trophée « Produits et Concepts Nouveaux » pour David Ribet (Société King Détection à Tournan-en-Brie) ; trophée « Jeunes Créateurs » pour Jérôme Mignon (Au cœur de ma ville / L’agence, site indépendant d’informations locales à Melun) ; trophée « Partenariat/Vie Locale » pour Philippe Bairiot (épicerie dépôt de presse à Flagy) ; trophée « Développement d’Activités » pour Stéphanie Hérisson Delattre (Librairie égrevilloise à Égreville) et François et Christian Bougnoux (Jardin pépinière du Point du Jour à Verdelot) ; trophée « Redynamisation » pour Stéphanie Bigot (Coiff’ et Moi à Rozay-en-Brie) ; enfin, les Coups de Coeur du jury pour Caroline Dieny et Élisabeth Valahu (La librairie à Crécy-la-Chapelle), Johann Grisot (restaurant La Croix Blanche à Donnemarie-Dontilly), Thomas et Thibault Rivière (Thé Art Café à Lagny-sur-Marne).