CCI : Concours pour entreprises locales

Plus de 50 000 euros de financement et prestations sont en jeu pour les lauréats ! La CCI Seine-et-Marne a sélectionné quatre concours locaux ou régionaux : les Trophées AprenTIC organisés par le Conseil régional d'Île-de-France, visant à soutenir les nouveaux usages numériques dans les TPE ou PME franciliennes grâce à des projets développés par leurs apprentis (15 000 euros de subvention à gagner, inscriptions ouvertes jusqu'au 11 octobre 2013) ; les Trophées de la Création Nord Est Seine-et-Marne organisés par la CCI de Seine-et-Marne, visant à promouvoir la création d’entreprise dans le Nord-Est du département dans deux catégories, artisanat/production et commerces/services de proximité (10 000 euros de prestations à gagner, inscriptions ouvertes jusqu'au 31 octobre 2013) ; les Trophées de l'International organisés par la CCI Seine-et-Marne, récompensant trois entreprises seine-et-marnaises pour leur performance à l'international dans les catégories primo exportateur et exportateur confirmé (20 000 euros de prestations à gagner, inscriptions ouvertes jusqu'au 16 octobre 2013) ; les Trophées Éco-entreprises de Sénart organisés par le SAN de Sénart, récompensant trois entreprises sénartaises engagées dans le développement durable (prestations d'accompagnement et de communication à gagner, inscriptions ouvertes jusqu'au 30 octobre 2013 ).