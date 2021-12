CCI-CMA : Création d'entreprise

Cinq premiers rendez-vous sont déjà programmés de mai à décembre sur tout le département, en partenariat avec les territoires de Seine-et-Marne : SAN de Sénart, Communauté d’agglomération Marne-et-Chantereine, Communauté de communes du Pays de Meaux, Communauté de communes de Moret Seine-et-Loing et le SAN du Val d’Europe. Cet ensemble d’opérations répond à un double objectif : informer et conseiller les porteurs de projet de création d’entreprise ; promouvoir les dispositifs et structures d’accompagnement à la création sur le département. Les « Rendez-vous de la Création d'entreprise 77» s’adressent à toute personne en phase de réflexion ou ayant un projet plus abouti, et offrent une occasion privilégiée pour avancer dans sa démarche de création ou conforter son projet. Ce nouveau dispositif vient en complément de toutes les actions d’ores et déjà proposées par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne et/ou la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Seine-et-Marne, en matière d’accompagnement à la création d’entreprise : la mise à disposition du guide méthodologique « Je crée mon entreprise en Seine-et-Marne » ; les réunions d’information ; les stages et ateliers de formation dédiés ; le conseil et l’accompagnement, notamment à travers le Club des Créateurs et Jeunes Entreprises de Seine-et-Marne (CCJE77) ; l’interactivité, via les réseaux sociaux (Facebook, Viadeo).

Les rendez-vous programmés

Pour 2014, cinq « Rendez-vous de la Création d’entreprise 77 » ont été programmés sur l’ensemble du département. Le premier a eu lieu le 20 mai à la Pépinière de Sénart (Moissy-Cramayel), en partenariat avec le SAN de Sénart. Voici les quatre autres rendez-vous : jeudi 12 juin, 9h-13h, à l’Agence du Développement Économique à Chelles, en partenariat avec la Communauté d'agglomération Marne-et-Chantereine ; jeudi 2 octobre, 9h-13h, à la Maison de l'économie et de l'emploi à Meaux, en partenariat avec la Communauté de communes du Pays de Meaux et la Maison de l'emploi et de la formation Nord-Est 77 ; lundi 17 novembre, 9h-13h, à Moret-sur-Loing, en partenariat avec la Communauté de communes de Moret Seine-et-Loing ; mardi 2 décembre, 9h-13h, à la CCI Seine-et-Marne à Serris, en partenariat avec le SAN du Val d'Europe.

Le programme de ces rendez-vous est commun. Il comprend deux ateliers thématiques et un « village création ». Le premier atelier thématique (9h30-10h15) a pour thème « Du projet à la création d'entreprise : Comment engager sa démarche ? Comment bâtir son projet et avec quels appuis ? », avec l’intervention de la CCI, de la CMA et de l’agence locale Pôle Emploi. Le deuxième atelier thématique (10h45-11h30) a pour thème « Bien financer son projet», avec l’intervention d’Afile 77, d’une plateforme du Réseau Initiative et d’une banque. Au cours du village création (9h-13h), des professionnels de la création d'entreprises répondent aux questions posées dans de multiples domaines : accompagnement, formation, financement, aspects juridiques et fiscaux, protection sociale... Ces professionnels exercent dans des organisations diverses : Afile 77, Association des Experts-Comptables de Seine-et-Marne, banques, Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne, Chambre des Métiers et de l’Artisanat Seine-et-Marne, Maison de l’Emploi et de la Formation, Plateforme du Réseau Initiative, Ordre des avocats, Pôle Emploi, RSI, Seine-et-Marne Développement, Communautés de communes ou d'agglomération et partenaires locaux. Informations et inscriptions : CCI 77 sur www.seineetmarne.cci.fr ou Corinne Guichard au 01 74 60 51 00 ; CMA 77 sur www.cma77.fr ou Bruno Bonnet au 01 64 79 26 00.