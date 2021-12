Catherine Powell : nouvelle capitaine du bateau Disney

Le préfet de Seine-et-Marne Jean-Luc Marx a reçu Catherine Powell, la nouvelle directrice d'Euro Disney, le 29 août dernier. Le plus grand employeur monosite de la région est désormais gouverné par une femme diplômée d'Oxford qui a gravi les échelons chez Disney.

Cet été, Catherine Powell a pris a place de Tom Wolber. Elle a été nommée « au poste de président d'Euro Disney SAS, gérant à la fois d'Euro Disney S.C.A, la société holding, et d'Euro Disney associés S.C.A, la société d'exploitation de Disneyland Paris », précise un communiqué du groupe Disney.

L'Allemand Tom Wolber, qui avait pris la présidence d'Euro Disney à l'été 2014, va quant à lui occuper « de nouvelles responsabilités opérationnelles au sein de Disney Cruise Line » aux Etats-Unis.

C'est un retour en Europe attendu et mérité pour cette anglaise. Auparavant « managing director » de The Walt Disney Company en Australie et en Nouvelle-Zélande, elle travaille chez Disney depuis 2004.

Elle a ainsi dirigé la division media distribution du groupe en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et a été senior vice-président de Disney media distribution chargée des ventes pour le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Europe du Nord, le Benelux et Israël, ainsi que directeur exécutif chargé des ventes pour le Royaume-Uni et l'Irlande. Avant de rejoindre Disney, elle avait travaillé durant sept ans pour BBC Worldwide.