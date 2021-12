Catherine Glémain, la passeuse de mots

Les mots procurent des émotions. Catherine Glémain applique à la lettre cette jolie affirmation. Pourtant, rien ne prédestinait cette ancienne directrice d'une école de coiffure, dotée d'une solide expérience dans le commerce et le marketing, à une telle reconversion artistico-littéraire. Mais c'est sa fibre entrepreneuriale qui l'y a poussée. « Après avoir vendu mon entreprise en 2016, j'ai cherché un autre défi », explique-t-elle. L'anniversaire de son oncle va lui en offrir l'occasion. « Il fêtait ses 70 ans et je souhaitais marquer le coup », affirme Catherine. Elle a alors l'astucieuse idée de remplacer le traditionnel bouquet de fleurs par un « bouquet de mots ». Famille et amis vont apporter leur contribution en écrivant des mots doux à l'attention du « tonton », le tout rassemblé sur une affiche et dans un cadre. Une première réussie ! « Mon oncle a été très touché et les participants très heureux du résultat, précise Catherine. J'ai eu envie de creuser cette idée. »

En septembre dernier, elle se jette à l'eau et se consacre à sa nouvelle société, Words United (Mots unis en français). Anniversaires, changements de carrière ou départs à la retraite : les occasions ne manquent pas pour tester son concept. « L'essentiel est d'inciter les gens à se confier sur des choses personnelles », souligne-t-elle. Sa méthode ? Un questionnaire en ligne adressé à des personnes contactées sur les réseaux sociaux. Cadeau personnalisé, collectif et authentique, le bouquet de mots de Catherine est composé, en moyenne, de 200 expressions et de 5 000 caractères entièrement dédiés à la personne célébrée dans un design à son image. Il est imprimé par la société Scriptlaser basée à Montévrain et dirigée par Sébastien Fabre-Martin.

La victoire de l'équipe de France de football à la Coupe du monde 2018 va aussi inspirer Catherine, qui crée, cette fois, un tableau de mots baptisé “Merci les Bleus”. Celui-ci est exposé dans une galerie d'art en ligne et les bénéfices de la vente de ce tableau (et des prochains) reversés à la Fondation Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France.

Après avoir protégé sa marque et son process auprès de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), Catherine Glémain espère rendre viable son activité d'ici 2022. Pour cela, elle s'appuie sur les réseaux d'entrepreneurs comme l'Association des chefs d'entreprise de Marne-la-Vallée (ACEM), dont elle est la secrétaire générale. En Seine-et-Marne, Catherine a collaboré avec les sociétés Opsone (Lognes) et Layher (Ferrières-en-Brie), mais elle tisse sa toile un peu partout en France et même à l'étranger (Belgique, Allemagne et Espagne). Ses clients se sont passés le mot.

Renseignements :

www.words-united.com

Tél. : 06 60 53 46 30.