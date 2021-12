Cas de Covid-19 dans un centre de rétention du Mesnil-Amelot

La Cimade, association qui accompagne les étrangers en procédure d'expulsion retenus dans les CRA, réclame la "fermeture immédiate par mesure de précaution" de ce centre situé près de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, et indique avoir saisi le contrôleur général des lieux de privation de liberté et la Défenseure des droits.

Deux premiers cas, détectés dimanche parmi les étrangers retenus, ont été transférés au centre de rétention de Vincennes (Val-de-Marne), selon des sources policières.

Trois autres personnes, qui avaient été en contact avec eux, ont été diagnostiquées trois jours plus tard. Elles ont également été transférées dans ce centre habilité à accueillir des cas de Covid. Parmi les policiers qui travaillent au CRA du Mesnil-Amelot, quatre ont été testés positif. Aucune des personnes contaminées n'a été hospitalisée, selon cette même source.

Depuis lundi, le centre n'a accueilli aucun nouvel arrivant, et un vaste dépistage doit être effectué. « Bien que l'on ne connaisse pas à ce jour l'étendue de la contagion, de nouvelles personnes ont été enfermées ce week-end au Mesnil-Amelot où les tensions, selon les témoignages recueillis, sont fortes », a dénoncé dans un communiqué la Cimade, qui a décidé d'y « interrompre sa présence physique ». Selon elle, « l'Unité médicale du CRA (UMCRA) prône une fermeture pour désinfection et considère le maintien en rétention des personnes comme incompatible avec les mesures d'isolement à respecter pour limiter la contagion ».

L'association ajoute que "les salariés de l'entreprise chargée du nettoyage ont exercé lundi matin leur droit de retrait lorsqu'ils ont appris la propagation de l'épidémie". Elle estime que "les conditions d'enfermement ne permettent pas de respecter pleinement les gestes barrières et mettent en danger les personnes étrangères privées de liberté en rétention administrative". "Aussi, face à cette situation critique", elle "demande la fermeture de tous les CRA".