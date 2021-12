Carter-Cash recrute près de 250 monteurs-vendeurs

Les magasins et ateliers de Brie-Comte-Robert, Savigny-le-Temple et Meaux sont ainsi concernés par cette vaste campagne de recrutement. Au total, ce sont près de 250 postes de monteurs-vendeurs qui sont à pourvoir entre mai et septembre. Les employés veillent à l'accueil et au conseil client en magasin. Ils effectuent également la réception et la mise en rayon des marchandises et procèdent aux services d'entretien proposés à l'atelier (vidange, pneus, crevaisons, plaques d'immatriculation). Carter Cash recherche des personnes fiables, motivées et passionnées par le commerce et l'automobile.

Renseignements : www.carter-cash.com