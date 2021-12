Carrefour se lance dans la livraison à domicile

Carrefour accélère en matière d'e-commerce alimentaire. En complément d'un Drive, les magasins de Saint-Soupplets, Rebais et Trilport ont ainsi lancé, en mars, leur service de livraison à domicile baptisé “Carrefour livré chez vous” pour leurs clients de l'agglomération du Pays de Meaux.

Ce nouveau service 100 % digital et disponible 24h/24 donne accès à plus de 27 000 produits référencés dans les trois magasins. Les commandes sont préparées, puis livrées le lendemain sur les horaires d'ouverture. À noter que la livraison est gratuite pour les femmes enceintes, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées de plus de 70 ans, ainsi que pour tout panier de plus de 150 euros. Il s'agit là d'un service complémentaire au drive, qui a connu une véritable explosion ces derniers mois avec une hausse de plus de 100 %, rien que sur le mois d'avril au magasin de Saint-Soupplets, notamment. Un engouement qui a permis la création de nouveaux emplois dans les trois centres commerciaux.

Ceux-ci ont mis en commun leurs services de livraison en s'appuyant sur un réseau logistique mis en place depuis deux ans. Les membres du personnel, équipés de quatre véhicules, s'occupent eux-mêmes de la livraison pour les trois magasins. Celui de Saint-Soupplets a, par ailleurs, conservé son système de livraison par commande téléphonique.

Dans le contexte sanitaire actuel, ce service de livraison à domicile est grandement plébiscité par les clients souhaitant limiter au maximum leurs contacts. D'autant que les gestes barrières sont respectés au moment de la livraison.

« La Covid-19 a accéléré des tendances déjà bien présentes et nous avons pris dix ans d'avance d'un seul coup », explique Raphaël Mottier, directeur du magasin de Saint-Soupplets. « La livraison à domicile va encore prendre de l'ampleur dans les mois et les années à venir et nous saurons répondre à cette demande. »

Ce nouveau service traduit également la volonté de Carrefour de porter à 2 000 le nombre de ses magasins ou points de contact offrant un service d'e-commerce d'ici la fin de cette année. L'ambition porte notamment sur les villes de taille moyenne qui n'avaient pas accès jusqu'ici à l'ensemble de l'offre portée par l'enseigne. Chaque magasin est libre de mettre en place le service le plus adapté à sa zone de chalandise : drive accessible en voiture, drive piéton, livraison à domicile à partir du lendemain ou livraison express en une heure.