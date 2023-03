“Carnet de femmes” au Mée-sur-Seine

Le temps fort de cette journée du 8 mars sera constitué par une cérémonie de dénomination de la Maison de la petite enfance (444, rue de la Noue, à partir de 18 heures) en hommage à Josette Antignac, élue municipale de 1983 à 2020 et décédée en 2022. Inaugurée en 2010 dans le cadre du programme de rénovation urbaine (PRU), cette Maison de la petite enfance portera désormais son nom à compter de ce 8 mars.

Toujours le 8 mars (8h30-11 heures), un atelier relooking (coiffage et maquillage) sera animé par l’Institut des métiers et de l’artisanat (IMA) Val de Seine de Melun (4, avenue du Général Leclerc à Melun). Il accueillera neuf femmes (gratuit sur inscription au 06 21 41 32 14).

Par ailleurs, une marche intergénérationnelle sera organisée à partir de 14 h 15 avec l’équipe des 3S (Sport-Santé-Séniors). Cette marche sera suivie d’un goûter et d’échanges autour de l’évolution de la femme dans la société au dojo Jacques Bidard (450, avenue des Régals, 06 82 88 65 20). Enfin, l’heure du conte se déroulera à la médiathèque municipale La Méridienne (800, avenue de l’Europe, 01 64 09 52 42). Cette séance, qui sera ouverte aux enfants âgés de zéro à six ans (16 heures-16 h 30), aura pour thème “Les petites filles ne sont pas toutes des princesses“.

Des rencontres sportives 100 % féminines

Le lendemain, le jeudi 9 mars, l’association Unis-Cité interviendra devant des élèves et des collégiens de la ville. Le même jour et le lendemain (9 heures-12 heures), l’association Les Charistes organisera une journée portes ouvertes (115, rue du pré Rigot, 06 43 17 64 53), afin de présenter ses activités. Le soir (18 h 30-20 heures), ainsi que le 11 mars (inscription obligatoire à fredojba@gmail.com), une initiation à l’aéro-kick aura lieu au gymnase René Rousselle (700, rue des Lacs, 06 60 28 29 03) et sera proposée aux femmes par le club de kickboxing de la ville.

Le vendredi 10 mars (18 heures-20 h 30), une projection d’une vidéo, intitulée “Comment les femmes s’accomplissent au Mée ?“ et réalisée avec l’équipe de l’Espace Jeunesse, sera suivie d’un débat à la MJC Le Chaudron (361, avenue du Vercors, 01 64 10 24 54). Au même moment (19 heures-20 heures), une initiation au cardiofight sera proposée par le MS Kickboxing, toujours au gymnase René Rousselle, ainsi qu’un match de handball ”mères-filles“ de 19 h 15 à 20 h 30. Cette rencontre sportive sera ouverte à toutes et proposée par le club de handball du Mée. A noter que celui-ci s’est engagé à reverser deux euros par but marqué par toutes ses catégories durant le week-end des 11 et 12 mars à l’association Solidarité Femmes Le Relais.

Le 11 mars (9 h 30-12 heures), au gymnase Benjamin Bernard (859, avenue Maurice Dauvergne, 06 82 88 65 44), une animation tennis sera organisée par l’association Fête le Mur et par Le Mée Sports Tennis en présence de deux jeunes espoirs français. Des échanges sur l’épanouissement des femmes par le sport auront également lieu avec Sandrine Massias, présidente de la commission de haut niveau du comité départemental de tennis de Seine-et-Marne.

Le dimanche 12 mars (11 heures-12 heures), c’est une journée portes ouvertes qui sera proposée par l’association Le Mée Sports Muay Thaï avec des cours 100 % féminins au gymnase René Rousselle.

Des expositions programmées

Enfin, plusieurs expositions se déroulent en marge de ces manifestations. Ainsi, une exposition-vente des oeuvres des artistes locaux Jean-Pierre Bleyer et Ioana Popintitulée et intitulée “L’Art comme révélation de soi“ se déroule depuis le 4 mars et jusqu’au 12 mars (10 heures-19 heures) à la Boutique éphémère (place de la 2e DB, centre commercial de la Croix Blanche). Une exposition consacrée à l’acceptation de soi est également organisée jusqu’au 10 mars à l’Espace Jeunesse (730, avenue Maurice Dauvergne, 01 83 99 99 05), de même qu’un exposition photo (portraits de femmes engagées dans leurs activités) jusqu’au 11 mars à la MJC Le Chaudron. Quant à la médiathèque La Méridienne, elle a mis en place des tables thématiques sur les femmes autrices et les héroïnes de BD jusqu’au 27 mars.

Informations : www.lemeesurseine.fr