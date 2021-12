Carine Rouvier, une femme engagée à la tête d'EuropAmiante

Cette entreprise spécialisée dans le désamiantage, la dépollution, la déconstruction et le déplombage, a été créée par Carine Rouvier en 2009. Après un bac de comptabilité et diverses expériences professionnelles, cette dernière devient directrice administrative et financière d'une entreprise franchisée Mac Donald's regroupant 15 sites, en 1991. En 2005, elle change d'orientation en rachetant pour un euro symbolique, Heres Maintenance Bâtiment.

Quatre ans plus tard, Carine Rouvier crée l'entreprise EuropAmiante : « En 2008, un maître d'œuvre nous a proposé du désamiantage. Cela a été une belle opportunité et j'ai passé une certification. Nous n'étions que quatre salariés à l'époque. L'entreprise a bien grossi depuis. » Elle compte aujourd'hui plus de 120 salariés et réalise un chiffre d'affaires variant selon les années de 8,2 à 8,5 millions d'euros.

EuropAmiante intervient actuellement auprès des particuliers et des professionnels, en intérieur comme en extérieur, dans des secteurs variés.

Carine Rouvier prône une évolution plus lente pour sa société et évoque les perspectives d'avenir : « On va continuer de croître de manière calme et tempérée. On a envie de prospecter au Canada et de trouver des partenaires plutôt sur la partie anglophone du pays. On exploite beaucoup de marchés en France et on travaille avec des bailleurs comme Foncia. Nous avons une vraie force commerciale dans l'entreprise. Nous embauchons régulièrement et nous allons encore créer des emplois ; sans doute une vingtaine cette année. Ce sont surtout des postes de désamianteurs. »

L'entreprise a signé des marchés avec la préfecture d'Île-de-France, l'Assemblée nationale, le Sénat et même l'Élysée, sans oublier la Seine-et-Marne qui représente 25 % du chiffre d'affaires.