Carburant : Dammarie-les-Lys aide ses habitants

Cette opération solidaire a été lancée en septembre dernier. La majorité municipale de Dammarie-les-Lys a décidé de verser 400 euros à ses administrés souhaitant acheter un boîtier pour circuler moins cher et plus propre. Une mesure qui prend tout son sens aujourd’hui avec la flambée des prix du carburant. En se dotant d’un boîtier permettant de rouler au superéthanol E85, les automobilistes de Dammarie peuvent ainsi effectuer un plein pour une trentaine d’euros seulement. Le superéthanol est un carburant écologique et économique qui, fin février, coûtait près de 90 centimesle litre, soit plus de deux fois moins que les autres carburants.