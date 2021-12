Capta Prod met son offre de communication audiovisuelle au service des entreprises locales

Capta Prod est spécialisée dans la captation et la production d'images. France TV, M6, W9… Les fondateurs, Antoine Tixier et Virgil Beljambe, passionnés depuis toujours d'audiovisuel et de sport, ont beaucoup officié dans le paysage audiovisuel français avant de fonder leur société. Ils décident en 2009 de mettre leur expertise au service des entreprises et des administrations. « Nous souhaitons mettre l'image au service de la communication des entreprise dans un objectif de notoriété. C'est un travail collaboratif entre le client, qui a des besoins précis, et des spécialistes de l'audiovisuel, qui vont apporter leur expertise et leur conseils en matière de stratégie et de diffusion », explique Anaïs-Lenour Dumont, responsables des relations publiques chez Capta Prod.

La société propose aujourd'hui plusieurs types de prestations : film institutionnel (valorisation de l'image de l'entreprise), after movie (condensé des moments-clés d'un événement), film promotionnel (véritable court-métrage), e-event (animation d'événements en livre ou en différé à l'international depuis la régie) et plateau TV (organisation d'événements « comme à la télé »). L'Insead de Fontainebleau fait par exemple régulièrement appel à elle pour filmer ses MOOC et les retransmettre à ses différents établissements à l'étranger. « Nous faisons office de régie pour leurs besoins en communication », explique la responsable des relations publiques, qui ajoute que certaines entreprises préfèrent la qualité de son, d'image et la sécurité apportées par Capta Prod à d'autres outils tels que Teams ou Zoom. L'émission Complément d'Enquête a également récemment utilisé le « Studio 10 » de l'entreprise pour réaliser son émission.

Mais si les activités de Capta Prod se portent bien, la crise du Covid-19 et ses conséquences l'ont conduite à repenser son offre. « Aujourd'hui, nous voulons démocratiser la captation audiovisuelle pour permettre aux entreprises qui souhaitent développer leur activité de travailler leur communication audiovisuelle et digitale », explique Anaïs-Lenoir-Dumont, responsable des relations publiques chez Capta Prod. « Notre ambition, c'est de permettre aux entreprises locales de pouvoir compter sur les outils de communication qu'elles méritent. Cela nous tient réellement à cœur ; nous souhaitons faire de la Seine-et-Marne l'une de nos priorités ».

Si la réflexion germait depuis plusieurs mois dans l'esprit des fondateurs de Capta Prod, c'est le contexte sanitaire qui en a été le déclencheur. « Nous voulons également soutenir les associations en leur permettant de recourir à nos moyens de captation pour qu'elles puissent continuer d'exister en ces temps de crise. Aujourd'hui, tout passe par le contenu visuel. En complément, nous proposons donc des formats courts pour les réseaux sociaux, qui captent un trafic important », poursuit Anaïs Lenoir-Dumont, qui conclut : « toute entreprise a le droit d'exister visuellement avec un beau produit ».

https://www.captaprod.fr/