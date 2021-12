Capelli lance la commercialisation d'une résidence de 115 appartements à Dammarie-lès-Lys

Imaginé dans un quartier pavillonnaire en pleine rénovation, disposant de toutes les commodités et bénéficiant d'une vie associative et culturelle notable, la résidence Charles & Lys a été conçue pour « s'intégrer à l'environnement dynamique local ».

Composée de 115 appartements au sein de 4 unités résidentielles de 4 étages, la résidence Charles & Lys a souhaité allier architecture urbaine et élégance avec des jardins, terrasses, balcons et loggias pour favoriser le bien-vivre. Les résidents pourront ainsi profiter d'un cadre de vie atypique au cœur d'une ville où la Seine, les espaces verts et boisés occupent la moitié de l'espace communal.

L'architecture de ce projet imaginé par Atelier 77 propose une hauteur raisonnée et une écriture contemporaine pour s'insérer harmonieusement dans le paysage urbain.

La résidence bénéficie d'un parking extérieur et en sous-sol ainsi que de plusieurs locaux sécurisés pour les 2 roues.

Du studio au 4 pièces traversant, tous les biens respectent les exigences actuelles en matière de confort et en termes environnementaux (valorisation de la lumière naturelle et des apports solaires, isolation thermique et phonique, qualité de l'air…).