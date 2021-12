Cap sur la Grande Guerre

Le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux accueille une nouvelle expo intitulée Soleil Blanc jusqu'au 31 décembre. Ce dispositif conçu par l'artiste engagé Pierre Jodlowski et le plasticien David Coste à partir des archives du musée propose aux visiteurs une expérience immersive hors du commun.

Le public pourra ainsi découvrir un baraquement en bois qui abrite une table d'opération militaire sur laquelle s'anime une carte d'état-major datant de 1918, issue des archives du musée.

En fonction du déplacement de petits cubes métalliques, l'environnement sonore et visuel se métamorphose, s'adaptant aux lieux et à leur mémoire. Les sons de la nature et les bruits des bombes se mêlent à des sons instrumentaux, créant une atmosphère à la fois réaliste et onirique.

En regard du baraquement, des images d'archives animées et recomposées par le plasticien David Coste sont projetées sur trois panneaux en bois. Retravaillés par l'artiste, les portraits des soldats, initialement destinés à la propagande, révèlent la violence d'un conflit sans précédent : les arrière-plans d'origine, rieurs et champêtres, laissent désormais place à des paysages ravagés par les bombes. Une expérience émotionnelle et réflexive inédite.

Pour ceux qui souhaitent continuer leur exploration de la Grande Guerre, le dernier film d'Albert Dupontel « Au revoir là-haut », actuellement à l'affiche, dépeint admirablement les conséquences sociales de ce conflit mondial dans la France des années folles. Cette adaptation réussie du roman éponyme de Pierre Lemaitre, prix Goncourt 2013, raconte le destin rocambolesque de deux rescapés des tranchées ayant monté une arnaque aux monuments aux morts.