Cap sur l'innovation au salon Distree#Connect

La 3e édition de Distree#Connect aura lieu à Paris les 24 et 25 avril prochains et rassemblera plus de 80 marques incontournables du secteur de la distribution et 40 start-up innovantes.

Ce rendez-vous orienté business rassemblera les grandes surfaces spécialisées, opérateurs, grandes surfaces alimentaires ainsi que les nouveaux canaux de distribution : enseignes de sport, de bricolage ; concept stores ; parapharmacies… toujours à la recherche de nouveautés « connectées » pour les consommateurs.

Parmi les marques phares, de grands constructeurs tels Samsung, Nokia, Alcatel… mais aussi Fibit, MasterLock ou encore MyKronoz.

« Tous les distributeurs sont aujourd'hui à la recherche de nouveautés pour répondre aux attentes de plus en plus nombreuses des consommateurs en matière de smart tech. Cet événement, en plein cœur de Paris, va leur permettre en un temps record d'accéder à toutes les innovations du marché et de s'informer sur les tendances à venir grâce à des conférences inédites », explique Christophe Painvain, directeur du salon chez Infopro Digital.