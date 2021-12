Cap sur l'archéologie au musée de la Grande Guerre

En partenariat avec l'Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives), le musée de la Grande Guerre fait découvrir toutes les facettes de l'archéologie, cette discipline scientifique originale qui mêle histoire et investigation.

Le musée propose ainsi un programme spécial destiné à valoriser l'archéologie, qu'il met déjà en avant depuis le mois d'avril avec son exposition temporaire « De Terre et d'Acier : archéologie de la Grande Guerre ».

- 15h L'archéologie de la Grande Guerre : visite-conférence de l'exposition temporaire par Yves Desfossés, conservateur régional adjoint de l'archéologie qui a inventé la discipline pour la période 14-18. En apportant des informations sur la vie quotidienne et les pratiques funéraires, l'archéologie permet de renouveler le regard sur cet épisode historique récent.

-14h30 et 16h30 Quand Passé et Présent explorent l'archéologie: visite contée de 45 minutes (dès 5 ans) à la rencontre de deux personnages hauts en couleurs qui feront découvrir l'univers de la Grande Guerre.

- 14h30 De Terre et d'Acier: l'archéologie de la Grande Guerre : visite guidée d'une heure dans les pas des archéologues à la recherche des vestiges enfouis de 14-18.

-14h30 et 16h30 L'apprenti-archéologue : visite-atelier en famille de 1h30 (dès 8 ans) pour découvrir les secrets de WWI munis d'une truelle et d'un pinceau.

Journées nationales de l'archéologie

Pilotées par l'Inrap sous l'égide du ministère de la Culture et de la Communication, ces journées mobilisent l'ensemble de la communauté archéologique en France depuis 2010.

Cette année, la 8e édition se déroulera du 16 au 18 juin et sera l'occasion de mettre en lumière cette discipline scientifique qui fait rêver petits et grands.

L'an dernier, plus de 1 170 manifestations ont été organisées et 142 000 visiteurs accueillis, témoins de l'implication des acteurs et de l'attente du public.