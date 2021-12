Cap Emploi 77 reçoit sur rendez-vous

Les personnes ayant rendez-vous dans les différentes antennes de Cap Emploi 77 doivent se munir d'une attestation de déplacement en cochant le motif « convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public » et de la convocation au rendez-vous. Cap emploi 77 est un Organisme de placement spécialisé (OPS) exerçant une mission de service public. Il est en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Cet organisme s'adresse également aux salariés, travailleurs indépendants et agents publics qui souhaitent engager une reconversion professionnelle, ainsi qu'aux employeurs privés ou publics, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Depuis le 1er janvier 2018, les missions de Cap Emploi ont été élargies au maintien dans l'emploi. Depuis le début de l'année 2020, plus de 3 560 personnes sont accompagnées en vue d'une insertion dans l'emploi et plus de 230 sont accompagnées en vue d'un maintien dans l'emploi. Depuis janvier 2020, les équipes de Cap emploi 77 ont permis la signature de 708 contrats de travail, dont 54% de contrats durables (contrats de 6 mois et plus). Cap emploi 77 a facilité la création d'activité pour 21 personnes. 62 ont été maintenues en emploi grâce à la mobilisation d'aides, de prestations techniques, humaines et financières.