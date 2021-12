Cap Emploi 77 : le prochain Club RH aura lieu le 22 juin

Elle aura pour thème le recrutement d'un collaborateur handicapé en contrat aidé. L'accompagnement durant tout le processus de recrutement sera présenté, de la vacance du poste à l'embauche. Créé en 2020, ce club permet aux responsables et assistants des ressources humaines de la Fonction publique d'échanger sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés. En 2020, Cap emploi 77 a permis la signature de 981 contrats de travail (dont 229 dans la Fonction publique) et de 53 contrats aidés auprès d'employeurs publics.

Renseignements et inscriptions : g.davidas@capemploi77.fr. Tél. : 01 74 92 24 24.