Cap emploi 77 lance un Club RH dédié aux employeurs publics : les rendez-vous annulés

L'organisme de placement spécialisé (OPS) Cap emploi 77, en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées, vient d'annoncer la création d'un Club RH à destination des employeurs publics. Les RRH (responsables des ressources humaines) et les assistants RH sont invités à se retrouver pour échanger sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des personnes reconnues travailleurs handicapés autour de trois rendez-vous thématiques. La situation actuelle a conduit à l'annulation des rendez-vous prévus prochainement.