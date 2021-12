Cap Emploi 77 accompagne les travailleurs handicapés

Cette aide est attribuée aux employeurs pour l'embauche des personnes ayant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) en CDI ou en CDD (trois mois minimum) et pour une rémunération inférieure ou égale à deux fois le Smic. Son montant s'élève à 4 000 euros maximum par salarié. Cette aide est versée à l'employeur trimestriellement par l'intermédiaire de l'Agence de service et de paiement (ASP) pour le compte de l'Etat. Elle s'applique aux embauches réalisées par une entreprise ou une association dans une période de six mois, à compter du 1er septembre et jusqu'au 30 juin 2021.

Toutes les entreprises et toutes les associations, sans limite de taille, peuvent en bénéficier, mais pas les particuliers employeurs. Le salarié doit être maintenu au moins trois mois dans l'effectif de l'entreprise ou de l'association à compter de son embauche. Les demandes seront à adresser à l'ASP, à partir du 4 janvier 2021, via une plateforme de téléservice. Les 33 collaborateurs de Cap emploi 77 demeurent à la disposition des employeurs pour les accompagner dans leurs recrutements.

Cap emploi 77 : info@capemploi77.fr. Tél. : 01 64 79 59 39.