Cannes-Ecluse : 200 moutons de races rustiques près de la Réserve naturelle régionale des Seiglats

Le troupeau est composé de brebis Suffolk, Limousine, Ravas et Solognote : des races rustiques, qui peuvent rester en plein air toute l'année. Anaïs Hasselin, leur éleveuse, expérimente son métier grâce à la couveuse d'activités “Les Champs des possibles“, avec laquelle l'Agence des espaces verts (AEV) de l'Île-de-France a signé un bail rural de mise à disposition de terres agricoles. Elle fait transhumer le troupeau à pied, sur un circuit qui s'étend sur toute la vallée de la Bassée et teste la viabilité de son projet agricole. Elle ambitionne d'acquérir et de faire grandir le troupeau qui lui est prêté, mais aussi de développer de nouveaux partenariats pour élargir son réseau Amap de commercialisation de ses produits.

Mais quel est l'intérêt pour l'AEV ? Ce mode de gestion est, selon elle, le meilleur moyen de limiter l'envahissement progressif par des arbustes/buisson et d'entretenir le site. Pour l'AEV, le pâturage extensif permet en effet de conserver les milieux ouverts et de préserver la biodiversité, sans aucun recours à la mécanisation. En accueillant les moutons sur ses terres, l'AEV souhaite ainsi participer ainsi au maintien de l'agriculture paysanne et du pastoralisme, des activités qui tendent à se raréfier en Île-de-France. Les animaux seront visibles depuis les cheminements jusqu'au début du mois de septembre.

Pour en savoir plus : https://www.leschampsdespossibles.fr. Les propriétaires de chiens sont invités à garder leurs animaux en laisse afin d'éviter toute attaque ou stress sur le troupeau.