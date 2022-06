Canicule : vigilance fortes chaleurs en Île-de-France

L’Agence régionale de santé (ARS) Île-de-France est mobilisée tout au long de cette période. Depuis une semaine, elle teste son dispositif d’alerte et de gestion d’une vague de chaleur en lien avec les acteurs de santé. Alors qu’un épisode précoce et soudain de fortes chaleurs est annoncé pour cette semaine au niveau national, l’ARS invite les établissements de santé franciliens à mettre en œuvre les actions prévues par les recommandations nationales transmises au début de ce mois. En cas de difficultés pour toute alerte, les établissements de santé et médico-sociaux disposent d’une ligne d’alerte à l’ARS activé 24h/24 et 7j/7 via le Point focal régional (PFR). Un rappel des gestes de prévention est plus que jamais nécessaire pour limiter l’impact sur le système de santé et sur les populations fragiles (nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes) ou des personnes surexposées à la chaleur (personnes sans abri, travailleurs surexposés à la chaleur, sportifs). Il est donc nécessaire de boire régulièrement de l’eau, mouiller son corps et se ventiler, manger en quantité suffisante, éviter les efforts physiques, ne pas boire d’alcool, maintenir son habitation au frais en fermant les volets le jour, passer du temps dans un endroit frais (cinéma, bibliothèque, supermarché…) et donner et prendre des nouvelles de ses proches.

Canicule-info-service : 0 800 06 66 66(appel gratuit depuis un poste fixe) tous les jours de 9 heures à 19 heures.