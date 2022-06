Canicule : les conseils de l’Office national des forêts

Les températures élevées associées au manque d’eau font craindre des départs de feu en forêt. Aujourd’hui, ce risque n’épargne aucune forêt. Météo France a placé l’Île-de-France en risque de feu de forêt élevé le 17 juin et maximal le 18 juin. Au regard de ces prévisions et des fortes affluences attendues ces prochains jours dans les massifs franciliens, l’ONF appelle à la vigilance du public. Si l’envie d’aller en forêt pour se rafraîchir ou simplement s’oxygéner sera grande, elle doit s’accompagner de réflexes responsables. Majoritairement dus à l’imprudence humaine, les incendies peuvent être évités en appliquant des gestes simples : ne pas fumer, ni jeter les mégots en forêt et ne pas allumer de feux de camps, bivouacs et barbecues. Depuis le début du printemps, l’ONF a déjà dénombré une dizaine de feu dans les forêts publiques franciliennes, dont le plus grand a touché 8 hectares de végétation dans les Yvelines. Le 2 juin dernier, 1, 2 hectares ont également été détruits dans le massif de Fontainebleau. En cas de départ de feu, plusieurs consignes sont à appliquer: rester éloigné, prévenir les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112, localiser la zone en précisant le lieu, le numéro de parcelle (affiché sur les arbres au niveau des carrefours entre parcelle), le nom de l’allée forestière ou du carrefour et les coordonnées GPS et enfin ne pas obstruer les voies d’accès à la forêt.