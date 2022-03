Candidatez à IdFood jusqu’au 17 avril

Véritable dénicheur de talents, cet événement biannuel récompense les produits, services ou concepts alimentaires innovants d’Île-de-France.

Peuvent candidater toutes les entreprises artisanales, agricoles ou de restauration, PME et ETI d’Île-de-France porteuses d'une innovation alimentaire dans l’une des quatre catégories suivantes : nutrition, conception durable, agriculture innovante et 100 % francilien. Un cinquième prix, le “prix généreux“,permettra de faire participer le public qui désignera, parmi les finalistes, celui qu’il aura jugé le plus solidaire. Un jury d’experts examinera toutes les candidatures pour élire les trois meilleures innovations par catégorie. Au total, ce sont 12 finalistes élus par le jury et par le grand public qui seront conviés à la finale le 9 septembre au siège de la Région Île-de-France, à Saint-Ouen.

www.iledefrance-terredesaveurs.fr