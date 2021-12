Campus de Melun : 30 ordinateurs offerts pour lutter contre la fracture numérique

Elu récemment président de l'université Paris 2 Panthéon-Assas, Stéphane Braconnier a choisi la Préfecture de Seine-et-Marne pour effectuer son premier déplacement officiel.

Le 3 décembre, il s'est rendu sur le campus de Melun pour participer à la remise de 30 ordinateurs aux étudiants de l'Institut pour l'égalité des chances en présence de Louis Vogel, maire de Melun et président de la communauté d'agglomération Melun Val de Seine (CAMVS). Depuis 2010, le campus de Melun abrite cet institut, qui accueille des classes préparatoires intégrées (CPI) ayant pour vocation de combler la rupture d'égalité pour la préparation aux concours de grandes écoles.

Ce don de matériel informatique devrait constituer une aide appréciable pour ces étudiants relevant de filières variées (droit, administration économique et sociale et économie) et sélectionnés sur des critères sociaux. Premières victimes de la fracture numérique, ils sont particulièrement affectés par la crise sanitaire.