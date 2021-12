Campus AFJE 2014, le 17 octobre à l'Eurosite George V

Créé et organisé depuis 2010 par l’AFJE, ce sampus, une formation créée par et pour les juristes d’entreprise, permettra, cette année, d’offrir aux juristes d’entreprise une journée de formation dédiée à leur cœur d’activité. La déontologie, sujet au cœur des préoccupations de la profession de juriste d’entreprise, sera mis à l’honneur lors de la séance plénière en ouverture cette journée de formation. Cette table ronde réunira Philippe Coen, Vice-président de l’AFJE, Président de l’ECLA, Philippe Guérin, Compliance officer de Boussard et Gavaudan ou encore William Feugère, Président de l’ACE et Président de la Commission Droit & Entreprise du CNB.



Un programme entièrement renouvelé



Pour cette 4e édition, Campus AFJE propose un parcours pédagogique entièrement renouvelé, mettant l’accent sur les aspects pratiques et stratégiques de la profession. Cette journée offre la possibilité de construire un parcours personnalisé de 7h de formation choisies dans un programme composé de trois ateliers sur le management juridique, trois ateliers sur l’anglais juridique, trois ateliers sur la comptabilité et la finance, trois ateliers sur la gestion du risque et trois ateliers sur les contrats de l’entreprise.



Des partenariats de qualité



LexisNexis et l’AFJE pourront également compter sur le soutien de partenaires clés des juristes d’entreprise : le Journal Spécial des Sociétés, Business Integrity, Legalsuite, Village de la Justice, et l’Edhec.