Campus 28 et 29 août, Université d'été du Medef

Le pitch du Medef : « 20 ans, âge de tous les possibles, âge de la fureur de vivre entre insouciance de l'enfance et compromissions de l'âge adulte. 20 ans, âge où “l'avenir efface le passé” 20 ans, âge aussi des anniversaires et des bilans. Mais, pour célébrer le 20e anniversaire de cette ode à l'entreprise, sans renier les temps forts que nous avons vécus, pas question de se laisser aller à la nostalgie. À l'heure où le monde entier s'emballe et se transforme, à l'heure où le champ des possibles ne cesse de s'étendre, à l'heure où notre pays reconnaît enfin la place de l'entreprise, tous nos regards sont tournés vers le futur, celui qui se dessine et celui surtout qu'il nous reste à inventer pour offrir un monde meilleur à nos enfants, qui demain auront à leur tour 20 ans (…) ».

Les principales conférences :

- En ouverture, mardi 28 après-midi :

14h-14h40 : Séquence d'ouverture Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef

15h15-15h55 : Plénière exceptionnelle « Europe, régions, nations… quelles perspectives dans 20 ans ? »

- En clôture, mercredi 29 après-midi :

17h50-20h05 Plénière « Une certaine idée de la France »

17h50-18h40 - Plénière exceptionnelle « La relation

France-Allemagne, une relation gagnant-gagnant ».

- 18h45-20h – Plénière « Une certaine idée de la France »

Clôture des inscription le 20 août.

Campus HEC, Rue de la Libération, Jouy-en-Josas.